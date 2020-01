CRAIOVA - KARVINA 3-1 // VIDEO S-a trezit Andrei Ivan! Atacantul a marcat un gol superb

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul de 19 ani Raoul Baicu a semnat, in cantonamentul din Antalya, un contract valabil pana in vara lui 2023 cu Astra Giurgiu, informeaza gruparea din Liga I.Sosit de la CS U Craiova, Baicu are cateva aparitii in Liga I, zece la numar, cel mai important moment din cariera sa, pana acum,…

- Mihai Rotaru, patronul Craiovei, se intoarce astazi din vacanța petrecuta in Insulele Filipine și va vizita cantonamentul oltenilor din Antalya, pentru a le transmite personal jucatorilor ca noul antrenor va fi Corneliu Papura (46 de ani). Rotaru s-a decis. Dupa plecarea abrupta a lui Pițurca, tehnician…

- Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, si managerul gruparii din Banie, Marcel Popescu, au sustinut astazi o conferinta de presa. In cadrul acesteia au dorit sa lamureasca unele probleme aparute in sanul clubului. Cei doi au subliniat ca plecarea antrenorului Victor Piturca i-a luat prin surprindere…

- Baschetbalistii de la SCM „U” Craiova isi joaca astazi una dintre ultimele sanse de a accede in play-off-ul campionatului. Trupa lui Aco Todorov se va deplasa in capitala, pentru duelul cu Steaua Bucuresti din etapa a 11-a din Liga Nationala de Baschet Masculin ( LNBM ). Partida este programata in aceasta…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa maine, de la 20.00, partida retur din saisprezecimile Challenge Cup , impotriva formatiei Kladno Volejbal. In meciul tur, din Banie, gruparea ceha s-a impus cu 3-2, dupa ce a revenit de doua ori si s-a impus in setul decisiv. Trupa lui Danut Pascu…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa maine primul joc din șaisprezecimile Challenge Cup cu formația Kladno Volejbal, din Cehia. Meciul se va desfașura in Sala Polivalenta din Banie și este programat la ora 18.00. Trupa lui Danuț Pascu vine dupa un eșec surprinzator inregistrat sambata,…

- Craiova s-a impus clar in derby-ul cu Dinamo, scor 4-1, iar Victor Pițurca a explicat prestația aproape impecabila a elevilor sai și l-a felicitat pe Ivan. Atacantul revenit de la Krasnodar a marcat doua goluri la Severin, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești bune pentru conducatorii auto- A…

- Craiova s-a impus clar in derby-ul cu Dinamo, scor 4-1, iar Victor Pițurca a explicat prestația aproape impecabila a elevilor sai și l-a felicitat pe Andrei Ivan. Atacantul, revenit de la Krasnodar, a marcat primele sale goluri in tricoul oltenilor. Ivan a reușit dubla la Severin, potrivit Medifax."Le-am…