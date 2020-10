Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant din municipiul Craiova si comuna Carcea, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la 1.000 de locuitori, intra in scenariul rosu incepand din 21 octombrie si pana pe 3 noiembrie, potrivit unei hotarari a Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dolj, adoptata…

- Unitatile de invatamant din municipiul Craiova si comuna Carcea, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la 1.000 de locuitori, intra in scenariul rosu incepand din 21 octombrie si pana pe 3 noiembrie, potrivit unei hotarari a Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dolj, adoptata luni.…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj, prin Hotararea nr.36 din 19.10.2020, a impus mai multe restrictii. Astazi, rata de infectare in Craiova a ajuns la 3,05. Purtarea maștii de protecție, obligatorie peste tot In localitațile Craiova și Carcea (localitati unde incidenta cumulata a cazurilor…

- UPDATE! CJSU a adoptat hotararea 41 prin care toate școlile din municipiul Bacau trec in scenariul roșu. Detalii aici Știre inițiala: Toate unitațile de invațamant din municipiul Bacau ar putea intra in scenariul roșu de luni, cursurile urmand sa se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat de 39 de ani infectat cu noul coronavirus care prezinta multiple comorbiditati a fost transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, a informat, luni, purtatoarea de cuvant a Institutiei Prefectului Giurgiu, Teodora Nicolau. „Un barbat in varsta de…

- Comitetul Executiv va lua dupa pranz decizii extrem de importante: cum se va decide locul 1 in cazul in care Craiova - CFR se va termina remiza, dar și posibilitatea de a se trece la 16 echipe, plus o lege care sa prevada ca echipele ce nu pot susține un meci din cauza unui test COVID pozitiv sa piarda…

- 26 dintre angajatii Spitalul„ Victor Babes" din Craiova au fost diagnosticati cu COVID-19, imbolnavirile fiind depistate in urma unei testari in masa a angajatilor spitalului, testare facuta dupa ce au fost diagnosticate primele persoane. „In zece zile am reusit sa testam 240 de colegi din…