Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește luni, 16 aprilie, incepand cu ora 9.30, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, acțiunea “Ensemble pour une Europe Solidaire”. Activitatea cuprinde atelierul “Teatru Forum”, o forma de interacțiune intre elevii de la Colegiul ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește luni, 16 aprilie, incepand cu ora 9.30, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, acțiunea “Ensemble pour une Europe Solidaire”. Activitatea cuprinde atelierul “Teatru Forum”, o forma de interacțiune intre elevii de la Colegiul ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 13 aprilie 2018, in sala “Acad. Dinu. C. Giurescu”, incepand cu ora 12.00, lansarea volumului ”Proba de foc”, autor Ion Dobrescu, ediție princeps postuma la 20 de ani de la trecerea in ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, astazi, incepand cu ora 12.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, dezbaterea cu titlul “Biblioteca Vie – Hiperconectivitatea Online – pro și contra. Protecția datelor personale și a vieții private in era digitala”. ...

- Biblioteca Judeteana “Alexandru si Aristia Aman” din Craiova va gazdui luni, 26 martie, incepand cu ora 12.00, in sala “Academician Dinu C. Giurescu”, dezbaterea cu titlul “Biblioteca Vie – Hiperconectivitatea Online – pro si contra. Protectia datelor personale si a ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 20 martie 2018, incepand cu ora 15.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, acțiunea de informare prilejuita de lansarea site-ului Olimpiadei naționale de limba germana. In anul 2018, Olimpiada Naționala de limba germana ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 20 martie 2018, incepand cu ora 15.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, acțiunea de informare prilejuita de lansarea site-ului Olimpiadei naționale de limba germana. In anul 2018, Olimpiada Naționala de limba germana ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” organizeaza luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 17:00, prima intalnire in cadrul Clubului melomanilor din 2018 – “Bijuterii muzicale”. Ca la orice inceput de an, vor fi trecute in revista aniversarile și comemorarile anului ...