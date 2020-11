Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dat, luni, un nou termen in dosarul privind contestarea mandatului de primar al Craiovei al Olgutei Vasilescu, contestatie formulata de craioveanul Petru Becheru.Urmatorul termen in dosar a fost stabilit pentru marti, 3 noiembrie, dupa ce Petru Becheru l-a recuzat pe unul…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au decis luni sa mai amane o data pronunțarea cu privire la validarea mandatului de primar al Liei Olguta Vasilescu. Este deja a doua oara cand iau aceasta hotarare. Conform informațiilor publicate pe portalul de judecata, magistrații au decis sa fixeze un nou termen…

- A trecut mai bine de o luna de zile de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, dar municipiul Craiova nu are inca primar, deși Lia Olguța Vasilescu a caștigat un nou mandat. De ce? Pentru ca un locuitor al Craiovei pe numele sau Petre Becheru a contestat in instanța validarea mandatului de primar…

- Tribunalul Timis a amanat marti pronuntarea in legatura cu validarea mandatului de primar al Timișoarei caștigat de Dominic Fritz. Mai multe contestații au fost depuse impotriva validarii mandatului noului primar.

- Astrid Fodor, aleasa in functia de primar al municipiului Sibiu la alegerile locale si invalidata vineri de Judecatorie, a anuntat ca va face apel la decizia instantei si este increzatoare ca judecatorii de la Tribunal ii vor valida mandatul.

- Curtea de Apel Iasi a amanat, in urma cu putin timp, pentru a treia oara la rand, pronuntarea in dosarul de coruptie al doctoritei Carmen Dorobat. Instanta de control judiciar, care trebuie sa cantareasca o pedeapsa de trei ani cu suspendare - primita la fond de medic - a amanat abia pentru 6 noiembrie…

- Instanta a respins toate exceptiile invocate in cauza, inclusiv pe cea potrivit careia s ar fi prescris dreptul la actiune al Municipiului Constanta. In aceste conditii, judecata poate merge mai departe. Cele 50 de milioane de euro solicitate reprezinta despagubiri pentru prejudiciul suferit de Municipiul…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…