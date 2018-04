Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va debuta luni, 23 aprilie, la Craiova, cu spectacolul ”Poveștile africane ale lui Shakespeare”, prezentat de Teatrul Nou din Varsovia (Polonia), in regia lui Krzysztof Warlikowski. Timp de 2 saptamani, Craiova va gazdui unul dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii. Trupe din Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, Romania, Belgia, Franța, Japonia, Australia, Canada și SUA vor urca pe scena Teatrului Național ”Marin Sorescu”. Ediția din acest an se desfașoara sub genericul ”Planeta Shakespeare“. Festivalul Internațional Shakespeare a debutat la Craiova in 1994 și a fost inițiat de Fundația Shakespeare, avandu-l ca director fondator pe Emil Boroghina, dupa modelul marilor festivaluri internaționale, precum cele din Edinburgh, Tokyo, Ierusalim sau Montreal. Festivalul Shakespeare s-a extins treptat, in timp și in spațiu, adresandu-se unor categorii din ce in ce mai largi de public, acoperind din ce in ce mai multe zone unde prezinta spectacolele invitate și proiectand opera marelui Bard in eternitate. Așadar, titlul ediției curente, „Planeta Shakespeare”, se inscrie intr-o ordine fireasca, spectacolele aduse in cadrul ediției din 2018 reprezentand toate continentele pamantului.