Craiova i-a stabilit prețul lui Cicâldău! Ce echipă din Serie A e gata să facă o ofertă Mijlocașul Alexandru Cicaldau (23 de ani) a impresionat in acest sezon in tricoul Craiovei, iar mai multe echipe din strainatate s-au aratat interesate de el. Cu 15 goluri și 8 assist-uri, Cicaldau a fost decisiv in meciurile care au dus-o pe Craiova pe primul loc in Liga 1, iar acesta ar putea pleca la finalul sezonului. Presa din Italia scrie ca mai Fiorentina, Sampdoria și Everton il vor pe internaționalul roman și ca pe lista a intrat și Sassuolo. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Radu (33 de ani) a fost complice la al treilea esec al lui Lazio in lant, primind 5 in Gazzetta dello Sport. Dupa meci, Acerbi s-a contrat cu seful medicilor, iar patronul Lotito a bagat echipa in cantonament. Lazio e la podea, sac de box pentru orice adversar. Echipa cu cea mai buna defensiva…

- Vlad Chiriches, integralist miercuri in Serie A, in meciul pe care Sassuolo l-a caștigat, 3-1, la Fiorentina, nu a gresit decat la o bara a „violei”. Chiriches incepe sa intre in ritmul competitional si prinde tot mai multe minute la Sassuolo. Miercuri, a fost din nou titular in defensiva lui De Zerbi…

- AC Milan a invins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0, duminica, pe San Siro, in capul de afis al etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Italiei. Rossoneri s-au impus prin golurile marcate in ultimul sfert de ora de Ante Rebic (76) si Hakan Calhanoglu (89 – penalty). Juventus se mentine in fruntea clasamentului,…

- Deși marți seara Genk anunțase oficial transferul definitiv al lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa care l-a și șters, se pare ca suma pe care Rangers o va achita va fi mai mica decat cele 5 milioane de euro vehiculate. Presa scoțiana a dezvaluit ca formația lui Steven Gerrard negociaza un discount de o…

- Andrei Prepelița (34 de ani), triplu campion cu FCSB, a povestit cum, inainte de a semna cu echipa lui Gigi Becali, a fost ofertat de Sampdoria, echipa care in acea perioada evolua in Serie B. „Am avut posibilitatea sa ajung in Italia la un moment dat, cand m-am despartit de Craiova. Ma intelesesem…

- Presedintele clubului AC Milan, Paolo Scaroni, a dezvaluit existenta unor fotbalisti infectati cu Covid-19, care se afla insa in convalescenta. Vestea a picat foarte rau, deoarece in Italia se doreste reluarea antrenamentelor colective incepand cu 18 mai, informeaza Agerpres . Jucatorii lui AC Milan…

- SERIE A. Sassuolo, formația lui Vlad Chiricheș, a primit permisiunea pregatirii individuale a jucatorilor. In grupuri de cate șase, repartiați pe trei terenuri. Trupa lui Roberto De Zerbi a deschis astazi drumul cluburilor care se pregatesc pentru eventuala repornire a sezonului din Serie A. ...