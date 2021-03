Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost amenintat cu pistolul de un tanar cu BMW, intr-o urmarire ca in filme langa Craiova. Totul a fost filmat de camerele de supraveghere de pe masina. Totul a inceput pe un drum in lucru, atunci cand soferul nu l-a lasat pe tanarul cu BMW sa se bage in fata lui si l-a fortat... View Article

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…

- Pentru prima oara in istoria lui, unul dintre cele mai mari targuri dedicate tehnologiei, prescurtat CES sau expoziția de electronice din Las Vegas, se desfașoara doar online. Evident, pandemia este motivul. Este și motivul, dar aparent, pandemia este și o sursa de inspirație in crearea noilor gadgeturi.…

- Zayn Malik face azi 28 de ani și se pregatește sa le faca fanilor un cadou vineri, pe 15 ianuarie – noul album „Nobody is Listening”. Prima piesa de pe „Nobody is Listening” a fost urcata pe platformele de streaming pe 8 ianuarie și se numește ”Vibez”. Vibeuri bune pare ca aduce, pentru ca pana... View…

- Daca ești din Timișoara, stai la bloc și ai caine sau pisica, iți trebuie acordul vecinilor. Asta este decizia judecatorilor de la Curtea de Apel Timisoara, spun cei de la adevarul.ro. E o decizie legata de o hotarare de Consiliu Local din 2007 care ii obliga pe cei care vor sa detina animale de companie...…

- Vremea se raceste, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade. Atenționarea de vreme rea este valabila de vineri, la pranz, pana sambata dimineața. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum și in sudul și…

- Premiile Grammy s-au amanat iar din cauza pandemiei de coronavirus, scrie BBC News. Evenimentul trebuia sa aiba loc pe 31 ianuarie, dar s-a reprogramat pentru 14 martie 2021, din cauza creșterii numarului de infectari zilnice atat in Los Angeles, cat și pe intreg teritorul statului California. Cantareata…

- Sorana Cirstea, locul 71 WTA, va juca impotriva sportivei cehe Karolina Pliskova, locul 6 WTA, in primul tur la turneul WTA de la Abu Dhabi. Este prima competitie feminina de tenis din 2021. Și Patricia Tig, locul 56 WTA, era inscrisa, dar s-a retras intre timp, portrivit hotnews.ro. Turneul de la Abu…