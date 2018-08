Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul ofera sprijin tinerilor in varsta de 16-19 ani care sunt fie in ingrijire in sistemul de protecție a copilului, fie au parasit sistemul. Aceștia vor primi sprijin in mai multe domenii: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de munca, legislație, incluziune sociala.…

- "Se pare ca si dumneavoastra sunteti constienti, nu numai eu, ca a venit sezonul la revocari si la Inalta Curte. Pentru ca politicienii pot sa o faca mai greu in ceea ce priveste un judecator, s-a pus in miscare marea masina a manipularii. Si de ce spun asta? Pentru ca mi se imputa faptul ca am pus…

- Aproximativ 300 de elevi din Romania și Republica Moldova vor experimenta viața de student, timp de doua saptamani, la West Summer University. Proiectul poarta semnatura Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) și a ajuns la a VIII-a ediție. The post #CeaMaiTareVara. Aproximativ…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Aflata in prag de demitere, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, primește un cadou „otravit”. Curtea de Apel ploiești a decis, miercuri, achitarea definitiva a cinci inculpați, trimiși in judecata pentru abuz in serviciu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri sentinta definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.

- Cererea Elenei Udrea de repunere pe rol a procesului sau in dosatul ”Gala Bute” a fost respinsa de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Udrea a fost condamnata definitiv, marti, la șase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Este sentința instanței de fond, care a ramas neschimbata.…

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, marti, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.