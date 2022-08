Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca, pentru desfașurarea manifestarilor dedicate celebrarii Zilei Imnului Național, ce va avea loc, in data de 29 iulie, in Piața Tricolorului, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum. Astfel, vineri, in intervalul orar 8.00 – 10.00,…

- In vederea desfașurarii in bune condiții a circulației pe drumurile publice, in zona Insulei de Agrement Bacau, cu ocazia evenimentului Young Island Festival Bacau-Evolution, incepand de vineri 22.07.2022- orele 16.00, pana luni, 25.07.2022- orele 06.00 va fi inchisa circulația rutiera pe strada Milcov,…

- Se inchide circulația rutiera pe DN 7C (Transfagarașan), intre Balea Lac și Balea Cascada (km 116+808 – 130+000), in vederea desfașurarii unui eveniment de promovare a unui produs. In intervalul orar 13.00 – 16.00 se va filma un spot publicitar, potrivit Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii…

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca se va restrictiona circulatia, pe 26 iunie, pe strada A.I. Cuza, pentru desfașurarea ceremoniei militare dedicate celebrarii Zilei Drapelului Național. Manifestarile se vor derula in Piața Tricolorului din Craiova.In data de 26 iunie, in intervalul orar 9.00…

- In județul Valcea se vor institui restricții de circulație pe mai multe tronsoane de drumuri naționale, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane.Restric?iile vor fi in funcție de condițiile meteo, astfel: DN 7 km 176+500 – km 180+780 pe raza localitații Rm.Valcea. Se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 13+300 de metri, se va inchide circulatia rutiera pe sensul catre litoral (calea 1), pentru o perioada de 7 zile, in intervalul orar 22:00 - 05:00, incepand de duminica,…

- Primaria Timișoara anunța inceperea lucrarilor pentru Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale pe bulevardul Cetatii, etapa a patra, de luni 30 mai, ora 9.00. Lucrarile vor afecta circulația pe unul dintre sensurile existente pe bulevardul amintit, in plus se va inchide și…

- Pasajul Unirii intra in aceasta vara in consolidare. „Este cea mai ampla lucrare de acest fel implementata in ultimii 50 de ani in București”, spune primarul Sectorului 4, Daniel Baluța. Circulația rutiera va fi inchisa complet in perioada lucrarilor ce s