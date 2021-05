Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE infrangerea lui CFR Cluj cu Sepsi, 0-1, și este de parere ca echipa lui Edward Iordanescu are probleme și ar putea rata titlul de campioana.Fostul conducator al Ligii 1 crede ca CFR Cluj trebuie sa schimbe o mare parte dintre jucatori la finalul acestui sezon,…

- ASU Poli și FC U Craiova se intalnesc astazi, de la ora 18:30, in etapa cu numarul 7 din play-off-ul ligii secunde. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 7 din play-off-ul ligii secunde…

- Sepsi - Craiova se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida care da startul etapei cu numarul 6 din playoff-ul Ligii 1. Oltenii au șansa de a o egala la puncte pe FCSB, dar pentru a atinge borna 40 au nevoie de victorie la Sfantu Gheorghe. Craiova bifeaza a doua deplasare consecutiva și incearca sa reintre…

- CFR Cluj - Craiova se joaca azi, de la 20:30, in derby-ul rundei a 3-a din playoff-ul Ligii 1. Avem astfel primul joc important din acest playoff, iar presiunea este mult mai mare pe Ouzounidis: daca va pierde azi, Craiova e out din lupta pentru titlu! CFR Cluj a trecut fara emoții de primele doua etape…

- Craiova - Sepsi se joaca azi, de la 20:30, in partida care deschide playoff-ul sezonului 2020-2021 din Liga 1. Oltenii pleaca doar cu șansa a treia la caștigarea titlului, dar o victorie in prima etapa ar pune presiune mare pe FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate. Craiova incepe playoff-ul de pe locul…

- Craiova joaca acasa cu Sepsi, de la ora 20:30, in primul meci din play-off-ul 2020-2021. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul din play-off-ul Ligii 1 CRAIOVA - SEPSI, liveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! CRAIOVA - SEPSI,…

- Craiova și CFR Cluj se intalnesc azi, de la 21:30, in cea mai așteptata partida a rundei a 30-a din Liga 1. In cazul unui succes pe „Oblemenco”, ținand cont de pasul greșit facut de FCSB cu Sepsi (1-1), CFR Cluj va urca pe prima poziție și va incepe playoff-ul din postura de lider, la fel ca in ultimii…

- Vineri este a 8-a confruntare intre Sepsi, inființata in 2011, și Chindia, covasnenii avand un mare avantaj moral: in cele 7 confruntari directe de pana acum, nu au cedat niciodata in fața targoviștenilor. Meciul, primul din runda #26, va incepe la ora 17:30. Emil Sandoi a spus mereu, inca de la inceputul…