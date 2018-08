Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Oras Targu Carbunesti au depistat in trafic un tanar de 22 de ani, din municipiul Targu-Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 67B Pojogeni, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza s-a intocmit…

- Un tanar a fost prins de politisti dupa ce a abandonat autoturismul pe care il sustrasese de acasa si a incercat sa se faca nevazut pe o ulita a satului. Identificat de politisti, adolescentul de 15 ani este cercetat acum in cadrul unui dosar penal deschis pe numele sau.Incidentul s-a petrecut ...

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat, ieri, un autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din Craiova. In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie ...

- Politistii de la rutiera din Dambovita, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman, au actionat in trafic, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Echipele au controlat 480 de autovehicule pentru a verifica, in special, buna functionare a mecanismului de franare si a sistemului…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au executat, marti, 19 iunie, o acțiune pentru verificarea autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane in regim taxi. Activitatea a vizat depistarea persoanelor care practica ilegal activitatea de taximetrie, precum si verificarea celor ...

- Politistii din Ocna Mures, impreuna cu RAR au organizat joi o actiune de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 6 autovehicule cu defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat, luni, 4 iunie, in jurul orei 07.30, un barbat de 49 de ani, din Craiova, care a condus un autoturism pe strada Prelungirea Bechetului, din localitate, avand o alcoolemie de 0,94 mg/l ...

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj, Biroului Rutier Craiova si formatiunilor rutiere din cadrul subunitatilor de politie doljene au organizat duminica, 3 iunie, o actiune pentru prevenirea si combaterea excesului de viteza. La actiune au participat 26 de politisti, care ...