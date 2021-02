Craiova „arde”. Poluarea revine, iar oamenii sunt sătui de ignoranța autorităților Poluarea extrema sufoca din nou Craiova, iar autoritațile par la fel de pasive in fața semnalelor cetațenilor care s-au saturat sa strige, de fiecare data, ca vor sa respire. Nivelul poluarii a crescut infiorator in ultimele zile, iar in noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a fost inca o data cel mai poluat oraș din Romania cu PM 2,5 pe harta senzorilor independenți de monitorizare a calitații aerului. Și joi, la pranz, toți senzorii din rețele independente (deja peste 25) erau roșii, indicand ca aerul este nesanatos. Iar mirosul de fum persista in atmosfera. Problema e cunoscuta și de Agenția… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

