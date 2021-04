Craiova, aproape de un nou prag de relaxare a restricţiilor. Incidenţa pe localităţi Municipiul Craiova se apropie de o noua etapa de relaxare a restrictiilor in context Covid, cu o incidenta de 1,62 cazuri la mia de locuitori. Daca rata de infectare scade sub 1,5 la mie, ar putea creste participarea publicului si capacitatea maxima permisa in spatiile inchise (restaurante, cafenele, cinema, teatru) de la 30% la 50%. De asemenea, in localitatile cu incidenta sub 1,5 la mie se pot organiza si evenimente in aer liber. Doljul are, in prezent, o incidenta de 1,29 la mie. 8 localitati se afla in scenariul rosu, cu o rata a infectarilor Covid de peste 3 cazuri la mia de locuitori in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

