Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal pozitiv a venit și din partea INS care a anunțat, vineri, ca a revizuit în sus, de la 4,1 la 4,4%, cresterea economiei românesti din 2018. Cursul euro a scazut vineri la 4,7736 lei, minim al ultimei luni, de la 4,7781 lei, la începutul saptamânii. În…

- Alina Lupu, un medic tanar foarte apreciat in Craiova, a decedat noaptea trecuta, dupa o lunga suferința. Aceasta a fost medic primar Medicina de Urgența – UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean Dolj și SMURD Craiova. Colegii de la UPU și SMURD Craiova au transmis un mesaj emoționant, in care-i mulțumesc…

- Schimband portarul, un post-cheie, extrem de sensibil, Victor Pițurca risca sa ajunga in situația din sezonul 2017-2018, cand Mangia pendula intre Calancea și Mitrovici. In tentativa sa de a revoluționa Craiova, Victor Pițurca a intrat sambata, cu Hermannstadt (3-0), intr-o zona periculoasa. Inlocuindu-l…

- Dinamo trage din greu sa prinda play-off-ul din urma, iar duminica va juca la Clinceni contra Academicii, acolo unde gazdele sunt neinvinse in cele trei meciuri oficiale jucate in Liga 1. Mai exact, ilfovenii au batut Botoșaniul și Iașiul, au remizat cu U Craiova. „Cainii" sunt la 5 puncte de Gaz Metan…

- Craiova a umilit-o pe Dinamo la Severin, scor 4-1 in etapa #15 din Liga 1, iar Victor Pițurca (63 de ani) a marturisit ce le-a transmis jucatorilor inaintea acestei intalniri. Vezi AICI rezultatele etapei #15Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Managerul oltenilor a vrut ca elevii sai sa marcheze…

- In precedentele patru mandate la Steaua sau Craiova, niciodata Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul care s-a intors in luna septembrie la echipa din Oltenia, n-a pornit mai prost decat acum. Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI rezultatele etapei #14! Pițurca incepe sa simta-n ceafa ce inseamna…

- CFR, FCSB și CS U Craiova au plecat in campionat cu statutul de mari favorite la titlu. In aceasta ordine. Daca in clasament, la jumatatea sezonului regulat, constelația s-a schimbat, in ceea ce privește forța ofensiva a fiecareia, cea care determina in cele din urma succesul, ierarhia se conserva. …

- Productia de energie electrica a Complexurilor Energetice (CE) Turceni si Craiova a scazut in primele noua luni ale acestui an cu 22,6% si respectiv 16%, din cauza scaderii consumului de energie la nivel national,pe fondul crizei economice,au declara...