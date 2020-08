Craiova: Accidentat pe trecedrea de pietoni Un barbat a fost accidentat in aceasta seara dupa ce a fost acroșat pe o trecere de pietoni de pe strada Caracal, din Craiova. Un tanar de 23 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe strada Caracal, din localitate, a accidentat un barbat de 48 de ani, din Rojiște, care se angajase neregulamentar in traversarea strazii.In urma accidentului, pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.In cauza, politiștii au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

