Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a anulat meciul amical ce ar fi trebuit sa se dispute, ieri, cu formația de eșalon trei ACS Kids Tampa Brașov. Pentru ca la munte ninge de doua zile, iar suprafața de joc, acoperita cu zapada, n-ar fi permis desfașurarea testului in condiții cat de cat normale, s-a schimbat programul ultimelor…

- Craiova - FC Argeș este confruntarea care va deschide runda a 20-a din Liga 1. Partida se va disputa vineri, de la 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” și ar putea fi ultima pentru Corneliu Papura pe banca oltenilor, daca Universitatea nu va reuși sa se impuna. Craiova are cinci egaluri consecutive in…

- Sorin Carțu, președintele Craiovei, a vorbit pentru GSP.ro dupa egalul inregistrat de olteni la Astra, scor 1-1. Craiova a ajuns la 4 meciuri fara victorie in Liga 1 (3 egaluri și o infrangere). Oltenii sunt la 3 puncte de liderul FCSB, care are și un meci mai puțin disputat. Toate detaliile despre…

- Astra și Craiova se intalnesc azi, de la 20:00, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a din Liga 1. Oltenii lui Papura sunt obligați sa se impuna la Giurgiu pentru a nu pierde contactul cu rivalele FCSB și CFR Cluj. Inainte de finalul anului, Craiova avea șansa sa inchida turul din Liga 1 pe prima poziție.…

- Craiova - Gaz Metan se joaca azi, de la 19:00, in ultima partida a etapei a 12-a din Liga I. Oltenii sunt fara victorie de doua etape și cauta succesul care sa-i reapropie de FCSB, formație desprinsa acum la cinci puncte in fruntea clasamentului, și care sa-i distanțeze de CFR, revenita la un punct…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Bogdan Burcea, a declarat ca Romania poate invinge orice reprezentativa la Campionatul European daca isi face jocul. „Daca suntem calmi si ne facem jocul, atat cel ofensiv, cat si defensiv, avem sanse impotriva oricarei echipe. Noi suntem cel mai important…

- Cristiano Bergodi și-a dat demisia de la CS Universitatea Craiova. Conducerea oltenilor s-a mișcat repede și pregatește o surpriza de proporții: Daniel Pancu (43 de ani). Oltenii sunt lideri in Liga 1, cu 25 de puncte in 10 meciuri, dar Cristiano Bergodi a anunțat, in mod surprinzator ca pleaca, dupa…