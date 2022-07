Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Oltenia a cumunicat ca joi va fi furnizata apa potabila in municipiul Craiova doar intre orele 19 – 21, in conditiile in care rezerva de apa a municipiului s-a epuizat, din cauza unei avarii si a consumului ridicat.

- Pentru eficientizarea alimentarii cu apa in localitațile Cuzdrioara și Manașturel, respectiv parțial in municipiul Dej, vor fi demarate realizarea unei rețele de alimentare cu apa sub presiune care sa compenseze necesarul de apa potabila.

- CFR Cluj e forțata de program sa-și menajeze jucatorii importanți și in etapa a doua, in partida cu Craiova 1948, pentru ca jocul din Oltenia va avea loc intre partidele din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj o infrunta azi. de la ora 21:30, pe Pyunik Erevan, in manșa a doua din turul…

- APA CTTA ALBA| 12 iulie: Furnizarea apei potabile, INTRERUPTA in Sebeș pentru efectuarea unor lucrari a rețelei: Zonele afectate APA CTTA ALBA| 12 iulie: Furnizarea apei potabile, INTRERUPTA in Sebeș pentru efectuarea unor lucrari a rețelei: Zonele afectate Mai multe strazi din municipiul Sebeș vor…

- 6 iulie| Furnizarea apei INTRERUPTA, dupa o AVARIE majora la conducta de alimentare cu apa din Blaj: Localitațile afectate 6 iulie| Furnizarea apei INTRERUPTA, dupa o AVARIE majora la conducta de alimentare cu apa din Blaj: Localitațile afectate Mai multe localitați din Alba vor ramane miercuri, 6 iulie,…

- Cand pleci in vacanța, in Oltenia, cu trenul…Numai aceasta simpla fraza parca e suficienta. Treci prin Craiova și te indrepți spre Calafat, bantui prin oraș, sate, pe langa Dunare… Sunt multe de povestit, dar ramane și pe alta data, pentru a nu va pune la incercare rabdarea. Pentru inceput, ajungem…

- Rețeaua de clinici medicale Phoenix Medicover se extinde in Craiova și aduce echipamente de ultima generație in radiologie și imagistica medicala pentru pacienți, inclusiv in contract cu CAS Dolj. Un nou punct de lucru a fost inaugurat recent pe strada Dr. Dimitrie Gerota, la nr. 18B, langa fosta Fabrica…

- MARȚI: Alimentarea cu apa potabila, intrerupta in mai multe zone din Alba Iulia, pentru lucrari la rețea. Strazile vizate In vederea efectuarii unor lucrari la rețeaua de apa in cartierul Paclișa din municipiul Alba Iulia, reprezentanții operatorului Apa CTTA Alba transmit ca marți, 3 mai, intre orele…