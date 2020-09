Craiova a primit 5,8 milioane de lei de la bugetul de stat. Pentru ce sunt banii

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii doljeni vor fi chemati la inceputul saptamanii viitoare sa aprobe o noua rectificare a bugetului judetean. Cum se vor imparti banii cititi in cele de mai jos. Consiliul Județean (CJ) Dolj are pe ordinea de zi a ședinței de saptamana viitoare un proiect de hotarare privind rectificarea bugetului…

- Sumele de bani cheltuite de autoritațile locale pentru achiziția de dispozitive electronice, pentru maști și dezinfectanți, incepand cu data de 1 august vor fi decontate din 1 octombrie, a declarat, luni, șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca.

- Banii alocati prin rectificarea bugetara pentru masurile active vor ajunge in toate conturile, inclusiv la Ministerul Muncii, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu inteleg aceasta declaratie (a ministrului Muncii din debutul sedintei de Guvern, n.r.), pentru ca la…

- Rectificarea bugetara aprobata de Guvern prevede suplimentarea cu 551,4 milioane de lei a bugetului Ministerului Educatiei si Cercetarii Executivul a aprobat Ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, in urma careia Ministerului Educatiei si Cercetarii i-a fost alocata suma de 551,4 milioane…

- Cheltuielile de transport, suburban si interurban (tur-retur), pentru pacientii care efectueaza in conditii de ambulatoriu (in stationarul de zi) servicii de radioterapie vor fi acoperite de prestatorii de servicii medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicala, potrivit modificarilor…

- middot; Rectificarea se impune pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva, pentru acordarea stimulentului de risc pentru medici, personalul medico sanitar, paramedical si pentru sustinerea programelor de dezvoltare localamiddot; 50.000 lei…

- Craiova se imprumuta cu inca 9,2 miloane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru reabilitarea cladirilor primariei și a unor școli. Imprumutul a fost aprobat in ședința de joi a Consiliului Local (CL) Craiova . Inițial, municipiul a contractat un credit de 15 milioane…