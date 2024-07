Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți localnici au inceput sa-și supravegheze plajele cu dronele, satuli fiind supraaglomerarea acestora cu șezlonguri. Aceștia au la dispoziție și o aplicație prin care se poate raporta supraaglomerarea. Plajele grecești acoperite cu șezlonguri devin o priveliște din ce in ce mai rara, pe masura…

- Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) a demisionat, deschizand calea pentru selecția unei noi echipe manageriale. Președintele AMEPIP, Mihai Precup, și vicepreședinții Ciprian Hojda și Victor Moraru au inaintat astazi demisiile lor la…

- Ionel Arsene nu va fi extradat, dupa ce judecatorii au refuzat din nou ca acesta sa fie trimis in țara. Fugarul, condamnat la 6 ani si 8 luni pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta, se opune vehement repatrierii, pe motiv ca in țara sunt condiții inumane in penitenciare, dar și…

- Ziarul comunist Scanteia Tineretului a publicat in data de 20 mai 1987 fotografiile olimpicilor la matematica, chimie și fizica, printre care se regasește și cea a lui Nicușor Daniel Dan, cu toate ca sub un alt nume. Documentul care a aparut in spațiul public legat de activitatea lui Nicușor Dan pe…

- Noi scumpiri la pompa: de la 1 iulie, prețul benzinei și motorinei va crește cu cel puțin 40 de bani pe litru. Motivul este o noua majorare a accizei la carburanți cu 50%. Aceasta scumpire vine dupa ce, la 1 ianuarie, acciza a fost deja majorata, iar carburanții s-au scumpit cu peste 20 de bani […]…

- Producatorii locali și marii retaileri s-au confruntat in fața Comisiei Economice din Senat, unde senatorul PSD Danuț Cristescu a cerut demisia președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Motivul? Absența acestuia din Parlament și acuzațiile ca de 16 ani nu a susținut piața locala. „Este…

- In ultima vreme, se observa un val de concedieri masive in domeniul IT. Angajații din acest sector raman fara locuri de munca, iar in Romania se inregistreaza o incetinire a ritmului de angajare in IT. Iata motivele din spatele acestei tendințe. Val de concedieri in domeniul IT Criza din companiile…

- Miercuri, 14 mai, va fi convocata o sedinta solemna a Camerei Deputatilor si Senatului, consacrata marcarii Zilei Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania si Statul Israel. Cel care a facut propunerea cu privire la declararea datei de 14 mai ca fiind Ziua Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania…