Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous și-a laudat jucatorii dupa FCSB – CFR Cluj 1-0. Antrenorul cipriot a vorbit despre victoria echipei sale, la revenirea pe stadionul din Ghencea. FCSB s-a impus in fața celor de la CFR Cluj in cadrul etapei a 4-a din Liga 1 cu scorul de 1-0. Astfel, „roș-albaștrii” au marcat cu dreptul…

- Se intervine pentru stingerea unui incendiu produs la un post trafo (transformator) cu propagare la doua autoturisme in strada D. Minca (in curtea Spitalului Robanescu). CITESTE SI Fiul baschetbalistului LeBron James a suferit un stop cardiac la doar 18 ani, in timpul unui antrenament 22:40 386…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, vineri seara, la meciul de fotbal dintre echipele Sepsi OSK si FC U Craiova, disputat pe Arena Sepsi la Sfantu Gheorghe si incheiat cu victoria gazdelor.

- Romania are trei reprezentate in turul doi la Wimbledon: Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan. Partida Irinei Begu, din turul inaugural, a fost intrerupta din cauza intunericului. Victoria lui Jaqueline Cristian a suprins și incantat cel mai mult. Jucatoarea de 25 de ani a reușit primul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit dupa victoria cu Botev Plovdiv, scor 2-0, din primul amical din cadrul cantonamentului din Bulgaria. „Geana“ a apreciat in special tinerii introduși pe teren și a salutat revenirile lui Alex Mitrița și Nicușor Bancu. VEZI…

- Echipa Vegas Golden Knights a caștigat marți seara Liga Naționala de Hochei (NHL) dupa ce a invins formația Florida Panthers. Jucatorii din Las Vegas au caștigat, in premiera, competiția cunoscuta și sub numele de Cupa Stanley.

- Zeci de mii de oameni au sarbatorit pe strazile marilor orașe din Turcia victoria lui Recep Erdogan. ”Sultanul” ramane președinte pentru urmatorii 5 ani. In al doilea tur al alegerilor prezidențiale, el a obținut 52,16% din voturi. Prezența la vot a fost de 83%, foarte puțin mai mica fața de acum doua…

- Farul a caștigat titlul avand cel mai mic buget salarial dintre cele 6 echipe prezente in play-off, insa performanța atinsa de Denis Alibec și compania va fi premiata pe masura. Gica Hagi a luat o decizie care i-a uimit pana și pe oamenii din club, in privința modului in care iși va premia fotbaliștii.…