Cracovia | Restricții pentru vehicule cu motoare poluante Cracovia este primul oraș din Polonia care a introdus restrictii pentru transportul poluant. Consilierii au adoptat o interdicție de intrare in oraș pentru vehiculele cu motoare vechi. Peste doi ani, mașinile care nu respecta niciun standard de emisii nu vor intra in Cracovia. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

