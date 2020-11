Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat, luni, ca un Craciun in cerc restrans, fara o reuniune mare de familie, este, fara indoiala, „cea mai buna opțiune” in aceasta perioada de pandemie pentru majoritatea țarilor. Maria Van Kerkhove, oficial OMS pentru gestionarea pandemiei de coronavirus,…

- O persoana moare de coronavirus la fiecare 17 secunde in Europa, a spus seful regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Dr. Hans Kluge a declarat ca cele 53 de tari care alcatuiesc regiunea europeana a OMS au inregistrat peste 15,7 milioane de cazuri de Covid-19, inclusiv 4 milioane doar in aceasta…

- Prim-ministrul Suediei deja a anunțat o serie de restricții, printre care se numara și limitarea zborurilor și a calatoriilor în afara țarii, conform mediafax.ro. Românii plecați în strainatate sunt sfatuiți sa nu își…

- In acest an nu am avut Paște, dar nu vom avea nici Craciun. Șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, dr.Virgil Musta, a spus ca in actualul context al pandemiei de coronavirus, romanii ar trebui sa-și planifice sa nu mai sarbatoreasca Craciunul in familie. „Adica,…