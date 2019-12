In ultima zi de colindat prin satele Doljului pentru a imparti cadouri din partea Fundatiei Gazeta de Sud, cu sprijinul Top Gel, Ruris si Exflor, redactorii GdS au ajuns pe ulite unde pana si sania lui Mos Craciun se impotmoleste in namol, iar timpul pare ca a ramas si el intepenit. Sunt cinci kilometri de facut urcus, pe ulite, din Predesti pana in Predestii Mici. Nu e frig, dar in Predestii Mici ne patrunde in oase vantul. Suiera in voie in spatiul deschis. Acolo unde ajungem, sunt doar doua case intr-un colt de deal in care sa se mai impiedice. In sat mai sunt doar trei-patru familii cu totul.…