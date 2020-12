Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de sarbatoare sunt pline de entuziasm și voie buna, iar colindele de Craciun influențeaza starea de spirit, aducand bucurie și optimism celor care le asculta. Intr-un context nemaiintalnit pana acum, Societatea de Transport București STB SA iși dorește sa celebreze nașterea Domnului Iisus Hristos…

- Globalworth Christmas Charity Days, evenimentul tradițional realizat de 7 ani de Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din CEE, a fost transformat in acest an intr-o caravana mobila cu același nume. Astfel, chiar daca pandemia ne-a impiedicat sa fim impreuna fizic, Fundația Globalworth a ajuns…

- „Șezatoarea colindelor” organizata de Primaria Pitești se muta pe pagina de Facebook! “Colinda pe care copiii Piteștiului ne-o daruiau an de an, langa bradul din holul mare al Primariei, este așteptata acum, spre incantarea tuturor celor ce iubesc tradiția Craciunului, aici, pe pagina noastra de Facebook”…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Anul acesta de sarbatori, cei doi au din nou planuri. Vedeta tv a vorbit despre perioada Craciunului și tradiții. „Sarbatorile sunt mereu acasa, pentru noi. Ne adunamimpreuna cu cei dragi la noi acasa, decoram totul…

- Craciunul va fi diferit anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Din pacate, copiii nu-l vor mai intalni pe Mos Craciun pe strada, in piete publice sau in centrele comerciale. Britanicii au gasit insa o soluție sa suplineasca acest impediment. Fondatorul Wikipedia, britanicul Jimmy Wales, a lansat…

- Se pare ca nu doar analfabetul funcțional Szasz platit din bani publici are probleme cu limba romana in Primaria Carei ci și cei care scriu comunicatele de la Casa de Cultura. E vorba de aceeași Casa de Cultura care a pregatit in octombrie 2014 pentru festivitatea de inaugurare un program exclusiv in…

- Campania ”De Craciun imparte zambete și speranța” este proiectul prin care, in postul Craciunului, Serviciul De Asistența Comunitara, al Protopopiatului Ortodox Roman Gherla, aduce bucuria Nașterii Domnului Iisus Hristos in casele și inimile copiilor ce provin din familii defavorizate, cu risc de excluziune…

- Masurile de restricție antidepidemica ar putea fi relaxate de Craciun, dar britanicii ar putea plati ”scump” pentru asta cu o carantina de 25 de zile in ianuarie, a informat tabloidul The Sun. Proiectul autoritaților de la Londra ar urma sa fie validat saptamana viitoare.Cine are chef de petrecere in…