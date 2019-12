Crăciunul filipinezilor, stricat de trecerea taifunului Phanfone Taifunul Phanfone a lovit miercuri centrul Filipinelor si a stricat Craciunul locuitorilor acestui arhipelag de majoritate catolica, care s-au trezit blocati in porturi sau in centre de adapost, relateaza AFP.



In aceasta perioada de Sarbatori, cea mai importanta a anului pentru tara, mii de filipinezi sunt blocati in casele din cauza ploilor puternice care au insotit taifunul.



Taifunul Phanfone a afectat marti la pranz insula Samar, iar apoi a maturat arhipelagul indreptandu-se spre vest.



Miercuri la jumatatea zilei nicio victima nu a fost raportata. Vanturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

