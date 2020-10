Crăciunul din acest an ar putea fi UN PERICOL. Nu vom avea vaccin până la primăvară Secretarul de stat Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, afirma ca pandemia nu va fi depasita mai devreme de vara anului viitor, chiar daca ar aparea un vaccin in urmatoarele luni. "Eu nu ma astept la o vaccinare in masa inainte de februarie-martie daca vaccinul incepe sa fie vandut si distribuit la inceput de an. Este o problema de logistica la nivel international (...) Romania va primi partea sa din fiecare transa distribuita la nivel european. Pana la primavara - vara anului viitor nu vom sta linistiti. Va trebui sa invatam sa traim cu virusul si sa respectam toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

