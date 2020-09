Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Michel Blanquer, ministrul francez al Educatiei, a anuntat ca 22 de scoli din Franta au fost inchise din cauza aparitiei unor cazuri de COVID-19. „In Franta continentala sunt in prezent, 12 scoli inchise, dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un procent mic. Adaugand alte…

- Inițial, s-a renunțat la organizarea extragerilor atat pe perioada starii de alerta, cat și 90 de zile dupa terminarea acesteia, urmand sa fie reluate incepand cu 16 august. Autoritatile, insa, au anunțat ca extragerile vor fi suspendate pana la finalul anului. Masura este determinata de scaderea…

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA. Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne a decretat de asemenea interzicerea…

- "E nevoie de un punct de vedere pe procedura si din partea CSM. Sper sa vina in timp util in asa fel incat sa avem un text consolidat, care sa raspunda practicilor europene care arata ca masurile trebuie sa fie luate gradual. Internarea fortata trebuie sa fie ultima varianta", a afirmat senatorul…

- Marea Britanie aloca 8,4 milioane de lire sterline pentru un nou studiu care urmeaza sa analizeze efectele pe termen lung ale coronavirusului asupra pacientilor, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii de la Londra, relateaza agerpres.ro.

- Ministerul Sanatații din Spania a dat, vineri, un raport oficial in care a revizuit cu mai mult de 1.000 numarul deceselor provocate de coronaviorus in aceasta țara, noteaza ziarul spaniol La Vanguardia. Conform raportului de vineri, in Spania au murit din cauza coronavirusului 28.315 de persoane, dupa…

- Sistemul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie va utiliza dexametazona, un medicament din familia steroizilor ce permite, potrivit unui studiu major, reducerea mortalitatii din cauza bolii COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, informeaza AFP,

- Activitatea in cadrul administratiei presedintelui israelian Reuven Rivlin a fost suspendata duminica si sediul presedintiei a fost dezinfectat dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus, informeaza agentia EFE. ''Sambata, (resedinta oficiala a presedintiei) Beit HaNasi a fost informata…