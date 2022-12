Crăciunul americanilor, amenințat de ”bomba ciclonică” - fenomen meteo extrem Aproape 177 de milioane de americani - adica mai mult de jumatate din populatia SUA - vor petrece weekendul de Craciun sub incidenta unor alerte de vreme extrema, cu temperaturi nemaiintalnite de zeci de ani, si ninsori abundente, potrivit Serviciului National de Meteorologie (NWS). "Ciclonul-bomba", cum a fost denumit in presa, va veni, de asemenea, cu viscole foarte puternice, mai ales in statele din Midwest, relateaza CNN. Primele efecte ale acestei furtuni care nu se intalneste decat o data intr-o generatie s-au resimtit deja inca de joi Valul de frig ar putea aduce cel mai geros Craciun din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon arctic major va aduce temperaturi extrem de scazute in mare parte din tara, cu valori care nu s-au mai inregistrat de zeci de ani, si ninsori abundente, potrivit Serviciului National de Meteorologie (NWS). "Ciclonul-bomba", cum a fost denumit in presa, va veni, de asemenea, cu viscole foarte…

- In timp ce milioane de americani sunt așteptați pe șosele și in aeroporturi, cu ocazia calatoriilor de Craciun, o mare parte a țarii este supusa de joi unor vanturi polare și ninsori abundente. Autoritațile fac apel la cea mai mare prudența. Mii de zboruri intarziate sau anulate in perioada premergatoare…

- Companiile aeriene au anulat aproape 2.000 de curse in Statele Unite programate pentru joi si vineri, perturband calatoriile prilejuite de sarbatori a mii de persoane, din cauza unei puternice furtuni de iarna asteptata sa se declanseze in weekend, informeaza Reuters. Vremea severa coincide cu sezonul…

- O furtuna de iarna majora care va matura SUA in aceasta saptamana ar putea aduce cel mai friguros Craciun din ultimele patru decenii in unele parți ale țarii, spun meteorologii, citați de BBC. Valul de frig „o data la o generație” – care a inceput marți in nord-vestul Pacificului, inainte de a se deplasa…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au venit cu detalii despre vremea din perioada urmatoare. Experții au subliniat ca vremea se racește și mai mult in toata țara. Specialiștii au estimat ca temperaturile se vor menține peste mediile specifice perioadei in care ne aflam doar pentru…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Majoritatea romanilor abia așteptau sa auda vești despre vremea din sezonul rece, dupa toamna blanda de care avem parte. Experții au susținut ca vine ciclonul polar in Romania, iar ninsorile…

- Controlul Congresului este in joc la alegerile parțiale de marți, 8 noiembrie, din SUA, impreuna cu agenda președintelui Joe Biden pentru cei doi ani ramași din mandat. Republicanii au șanse mari sa preia controlul Camerei Reprezentanților din SUA, in timp ce democrații pastreaza o mica speranța de…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Experții au oferit romanilor detalii despre starea vremii pana pe 20 noiembrie. Majoritatea oamenilor au ramas uimiți de temperaturile blande de la inceputul sezonului, iar acum se intreaba…