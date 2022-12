Crăciunul, 26 decembrie și 1 ianuarie, zilele cu cele mai mari riscuri de infarct Sarbatorile de sfarșit de an ar trebui sa fie un moment de bucurie și solidaritate. Dar se pot transforma uneori intr-o adevarata drama. In ultima saptamana din decembrie mor mai mulți oameni din cauza atacurilor de cord decat in orice alta perioada a anului. Ziua de Craciun este in fruntea listei, urmata de 26 decembrie […] The post Craciunul, 26 decembrie și 1 ianuarie, zilele cu cele mai mari riscuri de infarct first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna și in mod special Craciunul il aduce in atenția nostra pe cel mai cunoscut ren din lume – Rudolf. Puțini știu insa ca celebrul ajutor al Moșului, cu nas roșu, stralucitor are stramoși și in țara noastra. Pe cei mai mulți dintre ei ii gasim in cadrul expoziției organizate de inimoasa…

- Horia Brenciu dezvaluie secretul casniciei de 8 ani cu soția lui, Alice, in noul numar al revistei VIVA! Cantareț, compozitor, prezentator, posesor al unei energii debordante și al unei bune dispoziții molipsitoare, pe scurt, one man show, nu poți sa nu te intrebi cum poate Horia Brenciu sa le faca…

- In fiecare an, in perioada sarbatorilor de iarna, angajații romani au cateva zile libere legale pe care le așteapta cu nerabdare pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi. Sarbatorile de iarna de apropie cu pași repezi, iar angajații romani se intreaba cate zile libere vor avea de Craciun și de Revelion…

- Sarbatorile de iarna au alt farmec in Maramureș, iar romanii sunt dispuși sa aloce sume impresionante de bani pentru a petrece așa cum se cuvine intr-o locație de vis, unde tradiția se imbina perfect cu modernitatea. Iata cat va trebui sa scoateți din conturi daca doriți sa petreceți Craciunul in Maramureș,…

- Petre Daea, optimist pentru Sarbatorile de iarna care se apropie cu pași mari. Ministrul Agriculturii ii linisteste pe romani și ii anunța ca „Mancam și porci de Craciun”. Ce spune Petre Daea despre prețurile care au explodat la alimente, vedeți in randurile de mai jos. Petre Daea, despre Craciunul…

- Pensiunea Runcu Stone, de la poalele Munților Leaota, va invita sa petreceți alaturi de cei dragi Sarbatorile de sfarșit de an intr-o atmosfera calda, unde tradițiile, obiceiurile și colindele prind din nou viața. Așadar, de Craciun și de Revelion, intr-un cadru de poveste puteți experimenta gustul…

- "Voi merge la munte, pentru ca in ultimii doi ani am ramas acasa" Chiar daca mai sunt luni bune pana la sarbatorile de iarna, cele mai bune oferte sunt gasite cu ceva timp inainte, pentru cei care doresc sa calatoreasca in afara tarii pentru a petrece Craciunul si Revelionul. De altfel, cum multi prefer…