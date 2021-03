Stiri pe aceeasi tema

- Firma miniera Vale din Brazilia a ajuns la un acord privind despagubiri de sapte miliarde de dolari pentru victimele prabusirii barajului Brumadinho, in urma careia au murit cel putin 259 de oameni, transmite vineri dpa. Cel putin 11 persoane sunt inca date disparute dupa revarsarea catastrofala…

- Tragedia momentului in fotbal. Au murit 4 jucatori intr-un cumplit accident aviatic ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Este tragedie in fotbal dupa ce patru jucatori au murit intr-un cumplit accident aviatic. Din pacate, pilotul…

- Ion Birlica, un carciumar cunsocut din orasul prahovean Comarnic, a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare cu exectuare, fiind gasit vinovat de ucidere din culpa. Barbatul a fost acuzat ca a vandut la barul pe care il administreaza bauturi contrafacute, din alcool metilic.

- Accident cumplit in Romania! Trei oameni au murit si doi au fost grav raniti, dupa ce masina in care se aflau a intrat cu viteza intr-un utilaj de deszapezire. Impactul a avut loc dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Saliste, in judetul Sibiu.

- Un alt accident de circulație s-a produs in timp ce polițiștii baimareni efectuat cercetarile la fața locului in cazul tragediei in care doi pietoni și-au pierdut viața. Din fericire a fost o tamponare ușoara care nu a impiedicat desfașurarea traficului rutier și nu s-au inregistrat victime, eveniment…

- In Timiș au fost raportate noua decese ale persoanelor confirmate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore, in timp ce la nivel național numarul acestora ajunge la 98. Sunt peste 3.000 de cazuri noi de SARS-Cov2 in Romania, dar au fost realizate doar 12.234 teste.

- Agenția Internaționala pentru Cercetare in domeniul Cancerului (IARC), agenție specializata a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a anunțat, marți, ca responsabil de moartea a aproape 10 milioane de de oameni la nivel mondial este cancerul. Anul acesta, numarul cazurilor de cancer diagnosticate…

- Un șofer de TIR a murit strivit in cabina, in noaptea de vineri spre sambata. TIR-ul s-a rasturnat pe autostrada A1, in apropiere de Orastie, județul Hunedoara. „Echipajele de pompieri au deplasat la...