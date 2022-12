Crăciun trist în Amsterdam: fumatul de marijuana interzis în unele zone din centrul vechi al orașului de frica petrecerilor excesive Municipalitatea din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii. Se preconizeaza ca noile reglementari vor afecta in special viata de noapte din centrul orasului. Oficialii […] The post Craciun trist in Amsterdam: fumatul de marijuana interzis in unele zone din centrul vechi al orașului de frica petrecerilor excesive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Oficialii din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii, informeaza DPA, anunța News.ro.…

