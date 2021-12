Crăciun tradițional 2021 în Maramureș alături de cei dragi Tradiții, colinde, straie populare, horinca, mancaruri delicioase, plimbari cu mocanița, cu toate acestea ne așteapta de Craciun proprietarii de pensiuni din Maramureș. Mai este foarte puțin pana la Craciun. Proprietarii de pensiuni din Maramureș, locul unde tradiția este la ea acasa s-au pregatit pentru a primi oaspeți. Și ce poate fi mai frumos decat un Craciun autentic, alaturi de cei dragi, la o pensiune tradiționala, la gura sobei sau in fața șemineului, cu bucate alese, iar in seara de Ajun sa primim colindatorii imbracați in straie populare, care sa ne vesteasca Nașterea Domnului? Iar daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

