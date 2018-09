Craciun Silivan, unul din cei trei contestatari ai Centurii de Sud, a ajuns cu dosarul la CEDO. Bistriteanul arata in documentele transmise Curtii Europene ca prin solutiile pronuntate in ultimii ani de instante, a fost vatamat in drepturile sale, in special in dreptul de proprietate, in conditiile in care, desi varianta 2 Sud de ocolire a municipiului Bistrita nu este una legala, mai ales ca CNADNR prevede altceva in Master Planul de Transport General. Cu toate acestea, de aproape 10 ani, terenul din proprietatea sa, aflat pe traseul pe care primarul Ovidiu Cretu tine sa il realizeze pentru varianta…