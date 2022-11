Stiri pe aceeasi tema

- Tone intregi de material antiderapant au fost impraștiate pe drumurile naționale din județul Hunedoara. Primul strat generos de zapada s-a așternut pe drumurile naționale din Valea Jiului. Astfel, drumarii au fost nevoiți sa intervina pentru a curața carosabilul. „Pe DN 7A, DN 66 și DN 68…

- Opt romani din zece au intenția de a face cumparaturi de Black Friday și tot atația consumatori din țara noastra se așteapta ca ofertele de discount sa fie de cel puțin 30% din prețul inițial, potrivit unui studiu realizat de Revolut și Dynata, in octombrie 2022, printre consumatorii din Europa, inclusiv…

- Romanii au parte de noi surprize din partea unui celebru retailer. Kaufland Romania aduce inovații deosebite pentru clienții fideli. Majoritatea cetațenilor aleg sa iși faca de aici cumparaturile datorita produselor calitative și a prețurilor bune, mai cu seama in aceasta perioada plina de scumpiri.…

- Cea mai ieftina oferta la energie electrica in Romania! Romanii se chinuie in aceste zile sa faca cat de mult pot economie la consumul de curent electric. Piața, una deja reglementata, nu ofera prea multe opțiuni de a alege un preț bun. Cu toate astea aflam ca exista cea mai ieftina oferta in Romania.…

- Romania are multe frumuseți care de la an la an sunt mai apreciate in special de turiștii straini. Majoritatea vin special la noi in țara pentru anumite locuri care par desprinse din povești. Cei mai mulți se minuneaza de peisajele superbe și de natura. Romanii trebuie sa bata și ei la pas cateva zone…

- Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Malagrow Romania. Jumatate dintre consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți ar plati mai mult pentru acestea. Rezultatele sondajului…

- V-am povestit, deunazi, (pe scurt, mult prea pe scurt, deși am scris destule pagini) despre Lacul Como din Italia, unde am ajuns in crucea lunii iulie și unde am stat aproape o saptamana. Puțin, mult prea puțin pentru toate frumusețile de acolo. Probabil ca, in vreo doua saptamani, daca nu se poate…