Crăciun printre gunoaie pentru locuitorii sectorului 6 (foto) Pana sa se ajunga la colectarea selectiva, programata pentru finele anului 2023, bucureștenii din sectorul 6 au petrecut Craciunul printre gunoaie, care se pare nu au mai fost colectate de cateva zile, cel puțin, la unele blocuri sau poate doar noua ni s-o fi parut. Dincolo de faptul ca la blocurile aflate in plin proces de reabilitare termica, gunoiul nu se ridica decat la finalul lucrarilor, adica jumatate de an, cu mare noroc, iar locatarii profita și ei și mai arunca care ce au prin casa de prisos, am remarcat cu o zi, cred ca era, inainte de Craciun ca pubelele de gunoi erau pline ochi pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat joi la Prima News ca nu se pune problema sa candideze la alte functii in afara judetului Bihor. Intrebat daca, in cazul in care ii va cere PNL si se va crea o asteptare in randul opiniei publice, ar accepta sa mearga pe o functie de demnitate…

- In perioada 19-28 noiembrie 2022, mediaTRUST a continuat analiza a peste 2.100 surse de informare din presa scrisa, radio, tv, online și social media, urmarind mențiunile celor 6 primari de sectoare din București in materialele difuzate. Din analiza materialelor rezultate in urma monitorizarii de presa,…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea se afla pe primul loc in sondajele comandate de PNL privind intenția de vot la Primaria Capitalei, la distanța de peste 10 procente de ceilalți posibili candidați, potrivit unor surse liberale citate de News.ro. Potrivit acestora, conducerea centrala a PNL l-a…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca proiectul tichetelor anticriza pentru locuitorii din sector, cei mai bogați, de altfel, la nivel de Capitala, a fost votat de consilierii PSD și PNL. Inițial aceștia s-au opus, dupa care au venit cu amendamente. ”Proiectul privind tichetele anticriza…

- Primaria Capitalei a alocat 500.000 lei pentru a beneficia de serviciile unor pasari pradatoare – șase ulii și o bufnița care sa goneasca ciorile si porumbeii care fac mizerie in parcul Cișmigiu. O masura inedita la noi, dar care a dat rezultate prin alte parți, de unde s-au și inspirat, de altfel,…

- Unul dintre liderii PNL de top din administrația locala este tot mai aproape de parasi partidul pentru a se inregimenta in alta formațiune politica. Liderul PNL București, Ciprian Ciucu, și totodata primarul Sectorului 6, nu prea se mai simte confortabil in partidul condus de Nicolae Ciuca, fapt pentru…

- Presedintele USR Bucuresti, Vlad Voiculescu, il invita pe liderul organizatiei PNL din Capitala, Ciprian Ciucu, la negocieri alaturi de filialele celor doua partide din Sectorul 1. Invitația vine dupa schimburile de replici din ultimele doua zile dintre primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si primarul…

- Un scandal in spațiul online a izbucnit intre primarul Sectorului 1 și primarul Sectorul 6 din Capitala. Ciprian Ciucu, președintele PNL București, susține ca reușește sa aiba o colaborare normala cu restul organizațiilor USR din Capitala, insa „la Sectorul 1 nu se poate”.