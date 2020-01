Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera se afla in prima linie in ceea ce inseamna eforturile depuse pentru contracararea contrabandei cu tigari, demers ce constituie o prioritate permanenta pentru institutia noastra. Astfel, de la inceputul anului pana in prezent, politistii de frontiera - independent sau in colaborare…

- In data de 18.12.2019 a avut loc la Sculeni, Republica Moldova, prima conferinta de presa din cadrul Proiectului ,,,Reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de frontiera de pe granita Romania Moldova, respectiv birourile vamale Albita Leuseni, Sculeni Sculeni si Giurgiulesti Giurgiulesti" organizata…

- O zona economica libera intre Republica Moldova si Ucraina ar putea fi construita in viitor. Despre aceasta a mentionat premierul ucrainean, Oleksiy Honcharuk, in cadrul unei sedinte cu omologul sau moldovean, Ion Chicu, care se afla astazi la Kiev, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa…

- Patru cetateni de origine afro-asiatica, care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granita cu Ucraina, cat si la cea cu Ungaria, au fost retinuti de politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres. Conform…

- Secția relații publice a Poliției de Frontiera anunța despre desfașurarea unui exercițiu demonstrativ „O zi cu polițistele de frontiera”. Evenimentul va avea loc vineri, 1 noiembrie, in regiunea municipiului Ungheni. ”Exercițiul prevede prezentari ale angajatelor Poliției de Frontiera din diferite direcții…

- Echipaje de politisti de frontiera, politisti, pompieri si jandarmi au cautat, duminica seara, un barbat de 50 ani, care a plecat la cules de ciuperci, intr-o zona impadurita din apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii Hiliseu Horia, si nu s-a mai intors, a anuntat, luni, purtatorul de…

- Politistii de frontiera din Botosani au fost nevoiti sa faca uz de arma pentru prinderea unor contrabandisti cu tigari la frontiera cu Ucraina, a anuntat, astazi, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea. Politistii de frontiera din Dorohoi au observat,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni desfasurate la frontiera cu Ucraina, peste 6.600 pachete cu tigari de contrabanda in valoare de peste 77.650 lei. Un cetatean ucrainean este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda,…