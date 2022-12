Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect inițiat de PSD care prevede ca zilele de 6 și 7 ianuarie, sa fie declarate zile nelucratoare. Initiativa legislativa merge la Camera Deputatilor, for decizional, potrivit Hotnews. Acum, in Romania exista 15 zile libere legale, conform Codului Muncii.Propunerea…

- – 55.8% dintre romani planuiesc sa viziteze targuri de Craciun anul acesta – Cei mai mulți romani au rezervat city-breaks pentru sarbatorile de iarna – Cele mai populare destinații in acest sezon sunt orașele din Italia, Marea Britanie, Spania, Franța și Germania Kiwi.com, una dintre cele mai importante…

- Apple a lansat in aprilie 2022 serviciul Self Service, prin care posesorii de iPhone-uri din SUA isi puteau repara telefoanele acasa. Trebuia doar sa isi comande componente si unelte de reparatii, plus manuale si erau gata. Acum serviciul a ajuns in Europa. Pentru inceput Apple Self Service Repair e…

- Romanii vor calatori mai mult de Craciun decat de Anul Nou, fiind inregistrate de patru ori mai multe zboruri in apropierea datei de 25 decembrie. Italia, Marea Britanie, Germania si Spania se numara printre tarile spre care romanii zboara cel mai mult, arata datele agentiei online de turism Vola.ro.…

- Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day. “Activitatile din Europa se vor concentra pe Italia si Spania, in conditiile in care vom iesi din Romania”, a spus Alberto De Paoli, directorul financiar…

- Unul dintre cei mai mari investitori privați in domeniul energetic din Romania, Enel, a confirmat ca va ieși de pe piața din țara. Renunțarea la operațiunile din Romania este programata pentru anul viitor. Enel confirma ca pleaca din Romania. Compania si-a planificat pentru anul viitor ieșirea din țara,…

- Temperaturile din octombrie in Eurpa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Puscasii marini americani vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in Statele Unite, intr-o postare pe Facebook. Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene" si va acoperi estul Ucrainei si bazinul central si vestic al…