Crăciun la Paris, cu foie gras vegan Pe fondul gripei aviare, care a impus sacrificarea a multor rațe, in Franța cucerește teren alternativa vegan a celebrului foie gras, transmite Reuters. In urma cu doi ani, bucatarul francez Fabien Borgel, șeful restaurantului vegan "42 Degres" din Paris, a conceput ceea ce chiar el a numit "faux gras", un inlocuitor al foie gras, preparat in principal din ficaței de rața și gasca care au fost ingrașate special in acest scop. Fois gras vegetal de la Borgel este preparat din nuci caju, semințe de floarea soarelui și ulei de cocos. Este cremos, delicios și are un aspect de autentic de foie gras,…

