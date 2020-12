Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute…

- Cancelarul Angela Merkel a salutat crearea primului vaccin impotriva COVID-19 care a fost autorizat de autoritatile de reglementare, dupa ce i-a cunoscut joi, prin videoconferinta, pe fondatorii BioNTech, mica firma germana din spatele acestui vaccin, relateaza dpa. "Cand vedem cat de…

- Vicepreședintele Mike Pence s-a grabit sa laude compania Pfizer, care a anunțat un vaccin anti-COVID-19 eficient in 90% din cazuri, si a spus ca aceasta a intrat intr-un parteneriat public-privat pus la cale de Donald Trump.

- Prof. Andrew Pollard, director al Oxford Vaccine Group, a declarat ca sunt sanse mici ca vaccinul anti-Covid sa fie gata pana de Craciun. ”Cred ca sunt slabe șanse sa fie posibil, dar pur și simplu nu știu. Sunt optimist ca vom putea ajunge in acel punct inainte de sfarșitul acestui an, pentru…

- Covid-19 lovește puternic Guvernul din Danemarca. Premierul din Danemarca, Mette Frederiksen, dar și 12 miniștrii au fost trimiși in carantina din cauza Covid-19.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie Deocamdata nu se cunosc detalii…

- Regiunea Europa, care la OMS include 46 de tari, furnizeaza 46% din bilantul global de infectari si aproape o treime dintre decese, a indicat Mike Ryan, directorul Programului pentru urgente sanitare al OMS "In acest moment suntem mult in urma virusului in Europa, asa incat a i-o lua inainte…

- Președintele Statelor Unite ale Americii a dezvaluit ca este infectat cu COVID in urma cu mai puțin de doua saptamani. Citește și: Donald Trump, prima aparitie dupa ce s-a infectat cu coronavirus. "Ma simt minunat. Vaccinul va ajunge intr-un timp record" VIDEO ”Acum, la zece zile de…

- Rusia s-a oferit sa-l vaccineze pe Donald Trump dupa ce acesta a fost testat pozitiv. Seful Institutului Gamaleya, care a dezvoltat vaccinul Sputnik-V, a facut anuntul, scrie Mediafax. „Daca isi vor intoarce oficial fata catre autoritatile din Rusia, ii vom putea ajuta", a spus Alexander Gintsburg,…