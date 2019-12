Crăciun Fericit și un an nou 2020 bogat în împliniri! (Social) Craciunul nu este doar o sarbatoare! Craciunul inseamna sentimente, stari de bine, empatie, dragoste, iubire de familie, speranța și incredere! Darurile nu ar trebui sa ocupe primul loc in gandurile noastre atunci cand spunem Craciun! Cadourile inseamna in primul rand a darui o parte din emoțiile noastre celuilalt. Zilele libere de care ne bucuram in perioada Sarbatorilor de iarna sa aiba... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

