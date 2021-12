Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta realizata de organizatia Salvati Copiii Romania releva ca mare parte dintre copiii ramași singuri in țara nu se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate.

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Elevii s-ar putea intoarce la ore pe data de 10 ianuarie. Parintii cer prelungirea vacantei de Craciun cu inca o saptamana. Petiția a fost semnata de peste 43.000 de mii de oameni. Vacanta de Craciun a elevilor s-ar putea prelungi cu o saptamana. Astfel, in loc de 3 ianuarie, elevii s-ar putea intoarce…

- Noile reguli de intrare in Romania aglomereaza vamile, mai ales ca romanii incep sa revina acasa de sarbatori. Mulți sunt nevaccinați și nici nu au habar de restricții. Angajații DSP verifica toate actele, iar cei care nu sunt imunizați sunt trimiși direct in carantina. La Nadlac 2, in opt ore, 1.400…

- Cosmin, un roman plecat sa munceasa in agricultura, in Anglia, le transmite prietenilor sai din Romania, care il așteapta de Sarbatori sa le faca o “cinste”, sa-și puna pofta in cui, pentru ca nu muncesc cot la cot cu el prin frig și zapada. Cosmin este unul dintre miile de tineri care au plecat in…

- Jumatate dintre familiile din Romania nu iși permit sa cumpere un cadou copiilor, de Craciun. Unul din șase parinti nu are nici macar 10 lei disponibili pentru a oferi celor mici ceva simbolic, de Sarbatori. Sunt doar cateva dintre concluziile unui studiu realizat de World Vision Romania.

- Libertatea a gasit-o in Statele Unite ale Americii pe Diana Rein. Pe numele ei real Daiana Campeanu. E singurul roman care a jucat in celebrul film de Craciun „Singur acasa”. Acum compune și canta blues-uri.Diana, in rolul Sondra, in „Singur acasa 1"Daiana Campeanu s-a nascut pe 30 aprilie 1978 in Republica…