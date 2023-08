Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 34 de ani, plecata din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, MARANU MARIUS – CATALIN a plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…

- Hidrologii au emis vineri avertizari Cod portocaliu de inundații pentru rauri din patru județe și Cod galben pentru rauri din 27 de județe. Avertizarea Cod portocaliu vizeaza rauri din bazinele hidrografice: Iza, Lapus (judetul Maramures), Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Hunedoara…

- Cei 62 de copii cu dizabilitați internați in Centrul de Zi „Ion Holban” din municipiul Iași vor fi mutați in centre cu servicii licențiate. Directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași, Ion Florin, a declarat ca masura este temporara și se va aplica incepand cu finalul…

- Pesta porcina africana continua sa se extinda in județul Timiș. A fost confirmat un nou focar, de data aceasta in ferma Smithfield de la Voiteni.... The post Pesta porcina africana, depistata in județul vecin. S-a instituit o zona de protecție unde mutarea și vanzarea animalelor e interzisa appeared…

- FOTO: Zeci de profesori din județul Alba participa la protestul organizat de sindicatele din Educație, la București Zeci de profesori din Alba participa la mitingul și marșul de protest organizat marți de sindicate, la București. Sindicalistii au anuntat luni ca nu renunta la greva generala, care a…

- Cea mai mare organizație din Romania din domeniul serviciilor de terapie specifice persoanelor diagnosticate cu Tulburare de Spectru Autist se extinde in județul Mureș, in urma unui parteneriat cu Asociația Pro Autism. Astfel, incepand din luna mai, specialiștii Asociației Help Autism vor coordona servicii…

- In cursul serii de marți, polițiștii aradeni au confirmat ca trupul copilului gasit, luni, in Mureș, pe teritoriul Ungariei este cel al lui Robert, una dintre victimele tragediei din județul Timiș, acolo unde o barca de mici dimensiuni s-a rasturnat in raul Mureș, patru persoane fiind date disparute.…

- Peste o mie de copii ocrotiti in asezamintele sociale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei se pregatesc, in perioada 08 mai – 01 iunie a.c., sa desfașoare activitați specificie copilariei, tema din acest an fiind „Aventurile Copilariei”. Pe tot parcursul lunii mai, copiii, alaturi de personalul de…