Crăciun cu temperaturi peste media normală. Zăpadă doar la munte "Pentru urmatoarele doua zile tendinta de racire a vremii va continua, dar, cu toate acestea, temperaturile se mentin peste cele normale la aceasta data. Asteptam valori maxime ale temperaturii aerului în marea lor majoritate între 2 si 9 grade, cu 8-9 grade pentru regiunile sudice. Temperaturile minime vor si acestea în scadere si au tendinta sa devina usor negative în majoritatea zonelor, dar cel putin pentru urmatoarele doua-trei nopti nu coboara mai jos de -2 grade, în nordul si centrul tarii. Vorbim în continuare si de precipitatii care devin din… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

