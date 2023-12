Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un decor inspirat de producțiile de pe serviciul de streaming Disney+ și invaluiți in atmosfera magica a Sarbatorilor de iarna, vedete, influenceri și cei mici au luat parte la un Atelier de turta dulce și au marcat startul sezonului festiv.

- Turta dulce este desertul care aduce atmsofera Craciunului in casele oamenilor, motiv pentru care nu trebuie sa o uiți sa o pregatești nici in acest an! Daca vrei sa incerci ceva nou, dincolo de rețeta clastica, noi iți prezentam o combinație fabuloasa de gust și arome, care te va cuceri!

- Vremea ne face surprize in aceasta perioada a anului. Astfel, in acest final de saptamana, vom avea parte de o inversiune termica, anunța meteorologii, care se va caracteriza prin frig și ceața la campie, in timp ce la munte va fi soare și cald. Meteorologul ANM Mihai Huștiu spune ca „la Sinaia Cota…

- FOTO| Barbat de 39 de ani din județul ALBA, implicat intr-un ACCIDENT in Sibiu, pe A1 FOTO| Barbat de 39 de ani din județul ALBA, implicat intr-un ACCIDENT in Sibiu, pe A1 Polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva intervin la un accident rutier produs pe A1, la km. 270, Saliște,…

- Comuna Blajani din județul Buzau a ramas in condiții de Evul Mediu, fara strazi asfaltate sau apa curenta. Chiar daca infrastructura lasa mult de dorit, edilul are o vila cat un castel.Primarul Gheorghe Ispas a preluat mandatul in 2008 și a devenit o figura centrala in viața comunitații. In 15 ani de…

- Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport…

- La data de 11 noiembrie 2023, in jurul orei 08.45, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe strada Clujului din Blaj, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 64 de ani, din Dumbraveni, județul Sibiu. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca barbatul avea permisul…

- Agenția Domeniilor Statului (ADS) anunța ca a terminat inventarierea scriptica a terenurilor proprietate de stat care ar putea sa fie folosite pentru inființarea de centrale electrice eoliene sau fotovoltaice. Cele mai mari suprafețe se afla in județele Calarași – 26.625 ha, Sibiu – 9.377 ha și Dolj…