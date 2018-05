Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii nu investesc in titluri de stat din comoditate, iar deficitul actual al bugetului de asigurari sociale nu este cauzat de Pilonul II, ci de politicile de majorare a punctului de pensie si de acordarea de pensii speciale, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Radu Craciun,…

- Optarea intre pensia de stat și Pilonul II este un ”cadou otravit” pe care il fac guvernanții, deoarece la batranețe devii dependent de stat in privința veniturilor, iar statul nu s-a dovedit un foarte bun administrator, a declarat, la interviurile Libertatea Live , Radu Craciun, șeful BCR Pensii și…

- Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Adminitrate Privat din Romania (APAPR) si directorul general al BCR Pensii, considera ca dezechilibrul aparut intre cheltuielile mari angajate la bugetul de stat si ritmul in care cresc veniturile la buget, a dus la aparitia unui deficit de cash…

- Raportul pensie / salariu din sistemul de pensii de stat ,adica rata de inlocuire, este prognozat sa se injumatațeasca in cel mai bun caz, in toate scenariile si pentru toți romanii, la orizontul anului 2056, potrivit unui raport publicat in 2018 de Comisia Europeana. “Pensiile private ar trebui consolidate,…

- Radu Craciun, presedintele directoratului BCR Pensii, a preluat si mandatul de presedinte al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Anterior, in aceasta functie, s-a aflat Iulius Postolache, director general Allianz-Tiriac...

- Pilonul II obligatoriu este singura sursa suplimentara de economisire, atat pentru un procent covarsitor al populatiei active din Romania, cat si pentru cei cu venituri mici, iar afectarea recenta a contributiei virate este de natura sa puna in pericol sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de…

- Liderul PNL Ludovic Orban acuza reprezentanții coaliției de guvernare, pe care ii numește "cleptomani comuniști", ca vor "sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii", pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". La randul sau, senatorul…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…