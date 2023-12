Stiri pe aceeasi tema

- Program Carrefour pentru 30 noiembrie si 1 Decembrie 2023. Romanii se vor bucura de o noua mini vacanța la sfarșitul acestei saptamani, avand in vedere ca Sfantul Andrei si de Ziua Nationala sunt zile libere legale. Afla care este orarul de functionare al magazinelor Carrefour de Sfantul Andrei si de…

- Guvernul Romaniei are in vedere majorarea impozitelor pentru angajații care incaseaza venituri financiare de peste 5 mii de lei. Taxele pentru acești salariați ar putea sa creasca la 30%, incepand din anul 2025. Masura va crea dezechilibre puternice in sistemul economic, spun analiștii. Cum vrea sa…

- V. Stoica ANAF scoate din nou la licitație conacul prințului Paul de Romania, de la Sinaia, dupa o prima tentativa eșuata de vanzare a imobilelor din orașul de pe Valea Prahovei. Prețul a scazut cu un sfert din cel inițial, conform Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Pe 13 decembrie va avea…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Romanii beneficiaza de un total de 15 zile de sarbatoare legala in anul 2023, conform Codului Muncii. Dintre acestea, 12 sunt in zilele lucratoare de luni pana vineri. In plus, autoritațile au acordat inca trei zile libere pentru a forma weekenduri prelungite. La sfarșitul lunii noiembrie, angajații…

- Jumarile sunt o adevarata delicatesa, mai ales in perioada Craciunului. Romanii le gatesc acasa și le savureaza in familie. Insa, daca trebuie sa le cumpere din piețe și targuri, clienții sunt nevoiți sa plateasca un preț halucinant. Cei care au vrut sa le cumpere au fost șocați.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari. El a adaugat ca Romania are al patrulea cel mai mic pret la gaze din Europa si ca suntem pe locul 16 la pretul energiei electrice.„Imi…

- In acest an, data de 31 decembrie pica intr-o zi de duminica. Astfel, noul an, respectiv 2024, va incepe intr-o zi de luni. Petrecerea dintre ani, noaptea de Revelion va aduce romanilor doua zile libere. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate zile libere din punct de vedere legal. Angajații din…