Stiri pe aceeasi tema

- Proteste ale profesorilor nemultumiti de respectarea Legii 153 si de majorarile infime ale salariilor in 2022. Laviniu Lacusta, presedinte USLIP Iasi, in direct in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/21-dec-uslip.mp3 FOTO: Laviniu Lacusta

- Traditii de Craciun. Astazi, 20 decembrie, Ignatul. Ignatul sau taierea porcilor reprezinta o tradiție veche cu multiple obiceiuri, datini și superstiții, o tradiție pe care, noi romani, o respectam in fiecare an. Etnograful Marcel Lutic la microfonul Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/20-dec-Lutic.mp3…

- Expozitie de pictura si fotografie “Magia Povestilor”, editia a XI-a, Galeria de Arta “Dimitrie Gavrilean” Palatul Copiilor Iasi. Dana Ungureanu, profesor de pictura, organizator ne-a povestit mai multe despre expozitie in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/20-dec-Dana-Ungureanu.mp3…

- Campania umanitara „Impreuna de Craciun”, in desfasurare pana la 22 decembrie 2021. Lucian Grigorescu, presedinte Asociatia „Impreuna pentru Miroslava” ne-a povestit cum putem face un cadou mic pentru un suflet mare: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/16-dec-impreuna-de-craciun.mp3…

- Targul de Craciun isi deschide astazi, de Sfantul Nicolae, portile la Focsani. Targuri, balciuri si iarmaroace in Tara Vrancei. Ghidul turistic Florin Daniel Sima ne-a povestit despre frumusetile Vrancei, in anotimpul rece, la matinalul de la Radio Romania Iasi: FOTO Facebook Ghid Turistic Vrancea

- Implicarea tinerilor in comunitatile rurale din judetul Bacau. Proiectul “TACT – Tineri activi pentru comunitate”, desfasurat de RYMD (Romanian Youth Movement for Democracy este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, apolitica, independenta, cu sediul in orasul Bacau). Alina Mirt, coordonator,…

- Premiera teatrala la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, spectacolul “O scrisoare pierduta”, de Ion Luca Caragiale, 26, 27, 28 noiembrie 2021, ora 18.00. Regizorul Alexandru Mazgareanu ne-a oferit picanterii din piesa lui Caragiale in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/23-nov-scrisare-pierduta.mp3…

- Proiecte de excelenta la Sectia de franceza de la Colegiul National „Mihai Eminescu” Iasi. Mira Cucinschi, profesor de limba franceza a stat de vorba cu noi in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/9-si-10-tema.mp3 Pentru elevii interesati, munca…