Stiri pe aceeasi tema

- Compania Regionala de Apa Bacau a reluat, in urma cu cateva minte furnizarea apei in municipiul Bacau. Dupa repararea avariei la aducțiunea de la Valea Uzului, umplerea conductei s-a facut fara probleme, iar apa a ajuns in stația de la Barați.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vineri, 04 Februarie 2022, la ora 06:54:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 15km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km V de Braila, 66km V de Galati, 102km E de Ploiesti, 129km NE de Bucuresti, 134km…

- Procurorii structurii centrale a DIICOT, insotiti de ofiteri DGA, fac joi dimineata perchezitii la mai multe adrese, vizati fiind mai multi politisti de frontiera, inclusiv seful structurii de combatere a migratiei de la STPF Timis.

- Top Seeds, companie romaneasca specializata in furnizarea de solutii integrate in domeniul agricol, si-a anuntat intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In anul 2020, compania a avut o cifra de afaceri de 177,7 milioane de lei si un profit net de 7,3 milioane de lei.…

- UPDATE: Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, in comuna Nicolae Balcescu din judetul Bacau. O persoana a fost incarcerata dupa ce un microbuz scolar a lovit un autoturism. De asemenea, sapte copii au fost raniti. Accidentul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ultimele cateva saptamani, Samsung a testat actualizarea la interfața One UI 4 bazata pe Android 12 pe toate smartphone-urile din gama Galaxy S21. Compania a anunțat recent ca lanseaza oficial update-ul pe Galaxy S21, S21+ și S21 Ultra. Acest lucru vine la doar cateva ore dupa ce un program de lansare…