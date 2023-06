Cra-Cra-Craiova, sub asaltul ciorilor Craiova calca pe urmele oraselor care se confrunta cu neplaceri cauzate de inmultirea ciorilor. Unii locuitori au inceput sa vada, la propriu, negru in fata ochilor si ne-au contactat pentru a se plange de cresterea numarului de inaripate. De la inmultirea cuiburilor din parcul Romanescu si aleile pline de excrementele ciorilor pana la gunoaiele imprastiate prin oras, oamenii se declara din ce in ce mai agasati de prezenta pasarilor. Insa cioara este protejata de lege, iar in ultimii ani autoritatile din mai multe orase s-au trezit neputincioase in fata problemei. La Craiova este liniste deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turdean a postat pe grupul de Facebook, Sesizari Turda, un filmuleț și cateva fotografii care indica faptul ca ciorile s-au reintors in cartierul Turda Noua. In fiecare an, locuitorii cartierului Turda Noua se plang de prezența acestor inaripate, deoarece sunt foarte zgomotoase și fac numai mizerie,…

- Redport Capital și Mobexpert anunța investiții de 150 milioane de euro intr-un proiect rezidențial denumit Infinity Nord. Ansamblul rezidențial se construiește in zona Straulești. Conceptul de design al proiectului este realizat de Design International, o casa de arhitectura londoneza cu peste 60 de…

- Craiova a fost invaluita din nou in nori negri in urma cu doua saptamani, cand vantul a ridicat in aer cantitati enorme de cenusa si zgura din proximitatea CET II. Mai multi locuitori s-au plans de aerul otravit si au lansat apeluri la autoritati. Ce-i drept, mai mult retorice. In urma aparitiei imaginilor…

- Consiliul Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului a denuntat marti numarul in crestere al executiilor din Iran, inclusiv al celor legate de manifestatiile antiguvernamentale incepute in septembrie anul trecut, relateaza AFP.Agentia ONU a aprobat o rezolutie in care exprima ''ingrijorarea sa profunda…

- Problema urșilor revine in actualitate, de aceasta data cu doar cateva zile inainte de Sarbatorile Pascale. Totul dupa ce un urs a provocat pagube uriașe la o ferma din județul Harghita, ucigand zeci de animale. Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Csaba Borboly, a anuntat, duminica seara, pe…

- Problema cu telefoanele mobile este ca oamenii petrec prea mult timp lipiti de ele. Iar cel care sustine acest lucru este chiar cel care le-a inventat, in urma cu 50 de ani, relateaza joi AFP.Pentru Martin Cooper, inginerul american supranumit "parintele mobilului", micul gadget are un potential…

- Marcel Ciolacu o desființeaza pe Clotilde Armand, dupa o plimbare a liderului PSD prin Sectorul 1. Ciolacu a decis sa vada cu ochii sai situația ”din teren” in Sectorul 1, astfel ca a plecat intr-o plimbare pe strazile sectorului condus de primarul Clotilde Armand. Marcel Ciolacu o desființeaza pe Clotilde…