Un numar record de jurnalisti au fost inchisi pe parcursul anului 2020, in contextul in care unele guverne au inabusit acoperirea mediatica a pandemiei de coronavirus sau au incercat sa suprime relatarile despre revolte, a transmis marti Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), conform Reuters.



Cel putin 274 de jurnalisti erau la inchisoare la 1 decembrie, cel mai mare numar de cand aceasta organizatie cu sediul la New York colecteaza date, de la inceputul anilor '90, se arata in raport. Anul trecut, numarul jurnalistilor inchisi era de 250.



Sursa:…